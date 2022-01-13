Бывший муж Апиной высказался о ее госпитализации

Бывший муж Алены Апиной Александр Иратов прокомментировал ее госпитализацию.

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В комментарии «5 каналу» экс-супруг Апиной заверил, что с певицей все в порядке, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Ничего страшного не произошло, плановая операция. Чувствует себя нормально. Все хорошо», - сказал Иратов.

Причину, по которой 57-летней Апиной понадобилась плановая операция, бывший муж не уточнил.

Ранее в четверг, 13 января, экс-солистка группы «Комбинация» напугала подписчиков в Instagram видеозаписью из больничной палаты. Апина сообщила, что ей потребовалась госпитализация из-за «старых недолеченных болячек». При этом певица с трудом говорила и выглядела измученной.