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1 час назад

Пропавшую актрису Яковлеву нашли в московском онкоцентре

После четырех месяцев тишины, звезду фильма «Чародеи» Александру Яковлеву нашли в московском онкоцентре. В беседе с «Комсомольской правдой» артистка рассказала, что ей удалили раковую опухоль.

Пропавшую актрису Яковлеву нашли в онкоцентре
Фото:  kino-teatr.ru kino-teatr.ru

«Вы знаете, что я четыре года назад заболела онкологией. В последнее время была в онкоцентрах — сначала в Петербурге в Городском клиническом онкоцентре на Ветеранов, а вчера переехала в московский. Моя дочка Лиза искала все это время лучшего нейрохирурга, нашла и отвезла меня сюда в клинику. И хирург на самом деле оказался лучшим. Он сделал мне операцию, удалил опухоль! Операция прошла успешно», — приводятся в материале слова Яковлевой.

Актриса отметила, что на данный момент ее ждет три месяца реабилитации, которые включают в себя полный покой — сон, хорошее питание и воздух. При этом, по словам Яковлевой, все это время в ее борьбе с онкологией ей помогала ее мечта.

«Во время болезни я начала писать историю. Хочу снять фильм, его съемки и поддерживают мою жизнь. Картина посвящена 800-летию Александра Невского», — отметила актриса.

В заключение Яковлева обратила внимание на проблему психологической поддержки онкобольных в России. По ее мнению, в стране никто не помогает подобным пациентам, несмотря на то, что основную роль в их выздоровлении играет психосоматика.

Шоу-бизнес,Александра Яковлева,Александр Невский,Комсомольская правда,
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