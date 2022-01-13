Пропавшую актрису Яковлеву нашли в онкоцентре

«Вы знаете, что я четыре года назад заболела онкологией. В последнее время была в онкоцентрах — сначала в Петербурге в Городском клиническом онкоцентре на Ветеранов, а вчера переехала в московский. Моя дочка Лиза искала все это время лучшего нейрохирурга, нашла и отвезла меня сюда в клинику. И хирург на самом деле оказался лучшим. Он сделал мне операцию, удалил опухоль! Операция прошла успешно», — приводятся в материале слова Яковлевой.