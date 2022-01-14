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36 минут назад

Следствие ужесточило статью по делу об избиении Прилучного

Следствие ужесточило статью по уголовному делу об избиении в Калининграде актера Павла Прилучного в ноябре 2020 года. Об этом сообщается на сайте Ленинградского районного суда города.

Следствие ужесточило статью по делу об избиении Прилучного
Фото: InstagramInstagram

Обвиняемому прежде вменяли умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112 Уголовного кодекса РФ), по ней предельный срок наказания — до пяти лет лишения свободы. Теперь обвинение переквалифицировано на статью 111 Уголовного кодекса РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 25 января 2022 года.

В ночь на 23 ноября 2021 года появилась информация о том, что актер Павел Прилучный был избит и попал в московскую больницу имени Пирогова, у него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы. Прилучный заявлял, что упал и ударился головой.

Позже стала известна причина избиения Прилучного. Артист и бизнесмен Владимир Семенов решили выяснить, кто из них сильнее. За несколько дней до драки они увиделись в калининградском ночном клубе и начали обсуждать свои достижения в боксе. После этого актер вызвал своего оппонента на поединок и предложил встретиться через несколько дней.

Шоу-бизнес,Избиение,Владимир Семенов,
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