Следствие ужесточило статью по делу об избиении Прилучного

Следствие ужесточило статью по уголовному делу об избиении в Калининграде актера Павла Прилучного в ноябре 2020 года. Об этом сообщается на сайте Ленинградского районного суда города.

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Обвиняемому прежде вменяли умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112 Уголовного кодекса РФ), по ней предельный срок наказания — до пяти лет лишения свободы. Теперь обвинение переквалифицировано на статью 111 Уголовного кодекса РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 25 января 2022 года.

В ночь на 23 ноября 2021 года появилась информация о том, что актер Павел Прилучный был избит и попал в московскую больницу имени Пирогова, у него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы. Прилучный заявлял, что упал и ударился головой.