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26 минут назад

Гузееву мучают приступы агрессии после COVID-19

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала, что страдает от приступов агрессии после перенесенного осенью коронавируса. В эфире программы «Давай поженимся!», она объяснила, что иногда испытывает немотивированную агрессию по отношению к окружающим.

Гузеева рассказала о проблемах после COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня после ковида реально кукушка отъехала. Я себя на работе держу, у меня немотивированная просто агрессия. Ни с того ни с сего меня накрывает», — заявила она.

Гузеева подчеркнула, что в семье об этом знают и сочувствуют ей. Знаменитость уверена, что в приступах гнева виноват именно перенесенный коронавирус.

Также Гузееву волнуют проблемы с памятью — она призналась, что начинает говорить и после забывает слова.

Напомним, что телеведущая оказалась в больнице в конце сентября. Тогда Гузеева вызвала скорую с жалобой на кашель и высокую температуру. Врачи обнаружили у 62-летней актрисы 60% поражение правого легкого и 50% — левого. Кроме проблем с дыханием, у Ларисы начались проблемы с почками.

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Гузеева провела в больнице почти месяц. После выписки в конце октября телеведущая заявила, что, несмотря на выздоровление, ей все еще приходится проходить курс реабилитации от последствий COVID-19. Через некоторое время актриса продолжила сниматься в шоу.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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