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1 час назад

Певица Клава Кока оказалась в больнице во время отдыха в Куршевеле

Певица Клава Кока получила травмы и оказалась в больнице во время отдыха в Куршевеле. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Клава Кока оказалась в больнице в Куршевеле
Фото: InstagramInstagram

Исполнительница рассказала, что повредила связки из-за катания на сноуборде, поэтому теперь ей придется ходить на костылях. В сторис артистка выложила снимок из больничной палаты и рассказала, что рентген обошелся ей в 35 тысяч рублей. Она добавила, что все обошлось без переломов.

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В ленте Клава Кока также поделилась видео, на котором она едет на доске на большой скорости. Певица падает и приземляется в снег головой.

Осенью она обвинила американскую поп-исполнительницу Леди Гагу в копировании своего наряда.

«Так, @ladygaga, значит сначала Купера увела у нашей Ирины Шейк, а теперь костюмы мои копируешь? Без шуток, это боа сама сделала и лично придумала моя сестра (она же стилист) в декабре, а тут в точности такой же аксессуар», — написала Клава Кока в соцсетях и добавила, что для американской звезды ей «ничего не жалко».

Клава Кока — видеоблогер, певица и бывшая ведущая программы «Орел и решка» на канале «Пятница». В 2015 году после участия в шоу «Молодая кровь» с ней подписала контракт продюсерская компания Black Star.

Шоу-бизнес,Клава Кока,Стефани Джерманотта,Дима Билан,Ирина Шейк,
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