Клава Кока оказалась в больнице в Куршевеле

«Так, @ladygaga, значит сначала Купера увела у нашей Ирины Шейк, а теперь костюмы мои копируешь? Без шуток, это боа сама сделала и лично придумала моя сестра (она же стилист) в декабре, а тут в точности такой же аксессуар», — написала Клава Кока в соцсетях и добавила, что для американской звезды ей «ничего не жалко».