Клава Кока оправдалась за скандальное видео с Бузовой

Певица Клава Кока в stories ответила на обвинения в том, что она якобы выставила в неприглядном свете свою подругу, телеведущую Ольгу Бузову.
"Почему люди думают, что если мы веселимся, то мы обязательно пьяные или под чем-то? А что если это искренние эмоции, радость, или мы просто прикалываемся", - задалась вопросом Кока.
Речь идет о видео, на котором Бузова и Кока вместе идут в спа-салон на горнолыжном курорте Куршевель. При этом телеведущая вела себя несколько странно, поэтому певица попросила подругу "не валяться на полу" в ее куртке.
Звезды российского шоу-бизнеса негативно оценили поступок Коки: например, Дима Билан осудил певицу за "мелочность", а модель Алена Водонаева заявила, что исполнительница поступила не "по-пацански".