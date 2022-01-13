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10 минут назад

Клава Кока разбилась на сноуборде в Куршевеле

Клава Кока разбилась в Куршевеле. Стоп-стоп! Без паники. Она жива и даже улыбается в сторис. Но певица жестко упала на склоне и попала в больницу.

Клава Кока разбилась на сноуборде в Куршевеле
Фото: youtube-канал пользователя Клава Кокаyoutube-канал пользователя Клава Кока

«Надеюсь, не сломала», – написала она в Instagram.

Кока в компании Ольги Бузовой решила покорить французские Альпы. Девушки беззаботно катались на лыжах и сноуборде, тусили в ресторанах, пока артистка Black Star не оступилась. Она опубликовала в профиле, как потеряла равновесие и перевернулась. В итоге отпуск закончился в травме. Пока неизвестно, отделалась ушибом или сломала ногу.

Кстати, Коку во всю обвиняют за то, что она засняла Ольгу Бузову не в лучшей форме. «ФедералПресс» публиковал хейт Алены Водонаевой. Фото:Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com

Шоу-бизнес,Клава Кока,ФедералПресс,
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