Экс-солистка «Тату» рассказала о нападении маньяка

В возрасте 11 лет певица Лена Катина, бывшая солистка группы t.A.T.u, стала жертвой насильника. О поведении мужчины в момент нападения она рассказала психологу проекта «Мне не стыдно», расшифровку диалога привела «Мослента».
«Он боялся. Я помню это. Уже потом, анализируя произошедшее, я поняла, насколько сильно, страшно он нервничал. Может быть, я была одной из первых его жертв, а может быть, у него просто такой типаж. Я не могу сказать», — заявила артистка.
Катина рассказала, что нападение произошло в подъезде ее собственного дома. Она отметила, что с тех пор в ней все еще остаются «отголоски» того происшествия и она не может доверять мужчинам на все 100%.
«Конечно, я стала более осторожной. Я всегда оглядываюсь, заходя в подъезд, очень боюсь ездить в лифте с незнакомыми мужчинами», — призналась певица.