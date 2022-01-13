57-летняя Алена Апина обратилась к поклонникам из больничной палаты. На видеоролике, который певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте видно, что женщине трудно разговаривать.

«В старый Новый год прощаемся со старыми болячками! Завтра все будет по-новому! Все будет хорошо! Любимое 13 число мне в помощь!» — подписала видео артистка.

Исполнительница также отметила, что ее госпитализация связана не с коронавирусом, а со «старыми не долеченными болячками», и выразила надежду, что все будет хорошо. По какой именно причине женщина оказалась в больнице, не уточняется.