57-летняя Алена Апина обратилась к поклонникам из больничной палаты. На видеоролике, который певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте видно, что женщине трудно разговаривать.
«В старый Новый год прощаемся со старыми болячками! Завтра все будет по-новому! Все будет хорошо! Любимое 13 число мне в помощь!» — подписала видео артистка.
Исполнительница также отметила, что ее госпитализация связана не с коронавирусом, а со «старыми не долеченными болячками», и выразила надежду, что все будет хорошо. По какой именно причине женщина оказалась в больнице, не уточняется.
Пользователи Сети поддержали звезду. В комментариях они пожелали ей скорейшего выздоровления, а также поздравили со старым Новым годом.
«Выздоравливайте»; «Искренне желаю здоровья, вам, Алена!»; «Со старым Новым годом! Скорейшего выздоровления!», — прокомментировали пост подписчики эстрадной певицы.
Экс-солистка группы «Комбинация» получила свою известность благодаря таким песням, как «Узелки», «Электричка» и «Ксюша».
Ранее Алена Апина приняла участие в шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ.