Апина обратилась к поклонникам из больничной палаты

Госпитализированная певица Алена Апина записала видеообращение к фанатам, чем не на шутку их напугала.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В своем Instagram-аккаунте 57-летняя Апина опубликовала видеоролик из больничной палаты. На нем отчетливо видно, что звезде трудно разговаривать.

«В старый Новый год прощаемся со старыми болячками! Завтра все будет по-новому! Все будет хорошо! Любимое 13 число мне в помощь!» — подписала она пост.

Исполнительница объяснила, что ее госпитализация не связана с коронавирусом, и понадеялась, что все будет хорошо. По какой именно причине она попала в больницу, певица не уточнила.

Пользователи Сети поддержали артистку. В комментариях они пожелали ей скорейшего выздоровления и поздравили со старым Новым годом.

«Выздоравливайте»;

«Искренне желаю здоровья, вам, Алена!»;

«Со старым Новым годом! Скорейшего выздоровления!», — написали фолловеры эстрадной певицы.