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21 минуту назад

С трудом говорящая Алена Апина обратилась к поклонникам из больничной палаты

Госпитализированная певица Алена Апина записала видеообращение к фанатам, чем не на шутку их напугала.

Апина обратилась к поклонникам из больничной палаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем Instagram-аккаунте 57-летняя Апина опубликовала видеоролик из больничной палаты. На нем отчетливо видно, что звезде трудно разговаривать.

«В старый Новый год прощаемся со старыми болячками! Завтра все будет по-новому! Все будет хорошо! Любимое 13 число мне в помощь!» — подписала она пост.

Исполнительница объяснила, что ее госпитализация не связана с коронавирусом, и понадеялась, что все будет хорошо. По какой именно причине она попала в больницу, певица не уточнила.

Пользователи Сети поддержали артистку. В комментариях они пожелали ей скорейшего выздоровления и поздравили со старым Новым годом.

«Выздоравливайте»;

«Искренне желаю здоровья, вам, Алена!»;

«Со старым Новым годом! Скорейшего выздоровления!», — написали фолловеры эстрадной певицы.

Экс-солистка группы «Комбинация» Апина получила свою популярность благодаря таким хитам как «Узелки», «Электричка» и «Ксюша». Совсем недавно вокалистка принимала участие в шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ.
Шоу-бизнес,Алена Апина,НТВ,
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