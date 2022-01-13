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17 минут назад

Вдова Михаила Задорнова раскрыла возможную причину смерти известного юмориста

Американцы – тупые! Нет, это не статья о расизме. Но эта фразочка у всех на подкорке мозга с выступлений Михаила Задорного. Он умер в 2017 от онкологии. А его жена Елена Бомбина стала новой гостьей на шоу «Судьба человека».

Вдова Задорнова раскрыла причину смерти юмориста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он понимал, что с ним происходит что-то серьезное», – вспоминает вдова.

Задорнов заболел почти в одно время с приятелем Дмитрием Хворостовским. Тот тоже скончался от рака мозга, но заболел первым. Задорнов был в ужасе и говорил, что люди с его душевной организацией не должны так страдать. Они много говорили о музыке и здоровье, а тут… Бам! И смертельный недуг добрался до любимца публики. Лечение не помогало. Понять онкологию мозга сложно. Бомбина не знает, что могло стать причиной. Но предполагает, что свое влияние оказала травма из 2006 года. Тогда Задорнов вместе с Максимом Галкиным были на горнолыжном курорте.

«Михаил – гонщик по натуре. Он был рад, что с нами едет Галкин. Он отказался надевать защитный шлем и экипировку», – отмечает Елена.

В итоге артист упал, его привел инструктор с гигантской гематомой на голове. Но, кто знает… От страшной болезни умерла и Жанна Фриске. «ФедералПресс» публиковал мнение психолога о причинах ее смерти.

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