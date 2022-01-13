Вдова Задорнова раскрыла причину смерти юмориста

Американцы – тупые! Нет, это не статья о расизме. Но эта фразочка у всех на подкорке мозга с выступлений Михаила Задорного. Он умер в 2017 от онкологии. А его жена Елена Бомбина стала новой гостьей на шоу «Судьба человека».

Задорнов заболел почти в одно время с приятелем Дмитрием Хворостовским. Тот тоже скончался от рака мозга, но заболел первым. Задорнов был в ужасе и говорил, что люди с его душевной организацией не должны так страдать. Они много говорили о музыке и здоровье, а тут… Бам! И смертельный недуг добрался до любимца публики. Лечение не помогало. Понять онкологию мозга сложно. Бомбина не знает, что могло стать причиной. Но предполагает, что свое влияние оказала травма из 2006 года. Тогда Задорнов вместе с Максимом Галкиным были на горнолыжном курорте.