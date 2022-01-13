Американская актриса Меган Фокс выходит замуж за рэпера Machine Gun Kelly. Кадрами с предложением руки и сердца звезда «Трансформеров» поделилась на своей странице в Instagram. На видео 31-летний музыкант преклонил перед своей возлюбленной колено и подарил ей кольцо. 35-летняя голливудская актриса ответила согласием.