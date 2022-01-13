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44 минуты назад

Machine Gun Kelly сделал предложение Меган Фокс. Видео

Американская актриса Меган Фокс выходит замуж за рэпера Machine Gun Kelly. Кадрами с предложением руки и сердца звезда «Трансформеров» поделилась на своей странице в Instagram. На видео 31-летний музыкант преклонил перед своей возлюбленной колено и подарил ей кольцо. 35-летняя голливудская актриса ответила согласием.

«Мы пили кровь друг друга», – отметила в конце публикации Фокс.

Напомним, Меган Фокс была замужем за актером Брайаном Остином Грином, пара воспитывала трех общих сыновей. В 2020 году стало известно о расставании супругов.

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