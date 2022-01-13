Николаев выставил Пугачеву в неприглядном виде

Музыкант Игорь Николаев опубликовал не самый удачный, по мнению поклонников, снимок певицы Аллы Пугачевой.
Николаев поделился в Instagram фотографией, которая приурочена ко дню рождения известного латвийского композитора Раймонда Паулса. На снимке запечатлены многие известные звезды российского шоу бизнеса: Валерий Сюткин, Алла Пугачева, Юлия Проскурякова и другие.
«Поздравляю великого маэстро Раймонда Паулса с днем рождения! Долгих лет, здоровья, вдохновения!» — подписал он пост.
Пользователи Сети присоединились к поздравлению и параллельно прокомментировали «жутко неприглядный» вид Примадонны. Многие отметили, что эстрадная певица выглядит уставшей и хмурой.
«Хороший снимок, душевный, но Алла Борисовна выглядит жутко»;
«Пугачеву лимоном накормили?»;
«Алла выглядит уставшей… Или это просто возраст», — прокомментировали подписчики.
Однако ни сам автор поста, ни Пугачева на это никак не отреагировали. По всей видимости, многолетний опыт звезд научил их противостоять нападкам злопыхателей.
Паулс — знаменитый композитор, дирижер, пианист и народный артист СССР. Широко известен в России и странах СНГ как автор популярных песен в исполнении Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Валерия Леонтьева и других вокалистов.