Николаев выставил Пугачеву в неприглядном виде

Музыкант Игорь Николаев опубликовал не самый удачный, по мнению поклонников, снимок певицы Аллы Пугачевой.

Фото: Prt Scr youtube.com / НТВ Prt Scr youtube.com / НТВ

Николаев поделился в Instagram фотографией, которая приурочена ко дню рождения известного латвийского композитора Раймонда Паулса. На снимке запечатлены многие известные звезды российского шоу бизнеса: Валерий Сюткин, Алла Пугачева, Юлия Проскурякова и другие.

«Поздравляю великого маэстро Раймонда Паулса с днем рождения! Долгих лет, здоровья, вдохновения!» — подписал он пост.

Пользователи Сети присоединились к поздравлению и параллельно прокомментировали «жутко неприглядный» вид Примадонны. Многие отметили, что эстрадная певица выглядит уставшей и хмурой.

«Хороший снимок, душевный, но Алла Борисовна выглядит жутко»;

«Пугачеву лимоном накормили?»;

«Алла выглядит уставшей… Или это просто возраст», — прокомментировали подписчики.

Однако ни сам автор поста, ни Пугачева на это никак не отреагировали. По всей видимости, многолетний опыт звезд научил их противостоять нападкам злопыхателей.