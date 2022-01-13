Экс-солистка t.A.T.u рассказала о нападении на нее

«Он боялся. Я помню это. Уже потом, анализируя произошедшее, я поняла, насколько сильно, страшно он нервничал. Может быть, я была одной из первых его жертв, а может быть, у него просто такой типаж. Я не могу сказать», — поделилась артистка.