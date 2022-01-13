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39 минут назад

Бывшая солистка группы t.A.T.u рассказала о нападении на нее

В возрасте 11 лет певица Лена Катина стала жертвой насильника. Лишь спустя много лет экс-солистка группы t.A.T.u рассказала психологу проекта «Мне не стыдно» Дине Диановой о поведении агрессора в момент нападения.

Экс-солистка t.A.T.u рассказала о нападении на нее
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Он боялся. Я помню это. Уже потом, анализируя произошедшее, я поняла, насколько сильно, страшно он нервничал. Может быть, я была одной из первых его жертв, а может быть, у него просто такой типаж. Я не могу сказать», — поделилась артистка.

Ранее жительницы Подмосковья пожаловались на необычного маньяка.

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