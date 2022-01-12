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38 минут назад

Киркорова обманули на 5,5 млн рублей

Певец Филипп Киркоров подал в суд на бригаду строителей, не вернувших аванс за ремонт в его квартире.

Киркорова обманули на 5,5 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет об апартаментах на Арбате, сообщает телеграм-канал Mash. Филипп Киркоров заключил договор со строителями на сумму 32 млн рублей, 11 млн из которых выплатил авансом.

Строители взяли деньги, но никаких работ на объекте не провели. Киркоров потребовал вернуть выплаченную сумму, но ему удалось добиться возврата лишь 5,5 млн рублей.

Певец обратился в суд с исковым требованием о выплате оставшихся 5,5 млн рублей. Представлять интересы Киркорова в суде будет адвокат Александр Добровинский.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров владеет двухэтажным пентхаусом в ЖК «Филипповский» на Арбате. Квартиру площадью 537 квадратных метров музыкант приобрел у бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, писал «Секрет фирмы»

Рыночная стоимость апартаментов составляет около миллиарда рублей. В этом же жилом комплексе у Киркорова также имеются квартиры площадью 190 и 209 квадратных метров.

Шоу-бизнес,Александр Добровинский,Аскар Акаев,Филипп Киркоров,
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