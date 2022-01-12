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24 минуты назад

Показуха или горе? Прохор Шаляпин посвятил стихи своей покойной жене

Прохор Шаляпин в таком молодом возрасте стал вдовцом. Этим летом он женился на женщине по имени Татьяна, которая имеет свой бизнес за границей. Прохор регулярно показывал подписчикам, как он счастлив с Татьяной, а вскоре после знакомства они поженились.

Шаляпин посвятил стихи покойной жене
Фото: InstagramInstagram

Правда, брак был не слишком долгим. Сразу после свадьбы Татьяна заболела коронавирусом и попала в больницу. Она боролась с недугом несколько недель, но не смогла выжить. Прохор в то время, когда его жена находилась при смерти, отправился в Россию из США, чтобы принять участие в скандальных телевизионных передачах, а на похороны его и вовсе не пустили по законам Америки.

Стоит отметить, что Прохор решил вспомнить жену и опубликовать стихи в ее честь. В строках Шаляпин говорит о том, как скучает по ней, и как ее любит. Однако поклонники не верят в искренность слов Прохора. Некоторые считают, что Прохор будет бороться за наследство Татьяны, которая после себя оставила многомиллионное состояние. Правда, Прохор неоднократно говорил о том, что не собирается ни на что претендовать.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,
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