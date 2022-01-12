Шаляпин посвятил стихи покойной жене

Прохор Шаляпин в таком молодом возрасте стал вдовцом. Этим летом он женился на женщине по имени Татьяна, которая имеет свой бизнес за границей. Прохор регулярно показывал подписчикам, как он счастлив с Татьяной, а вскоре после знакомства они поженились.

Фото: Instagram Instagram

Правда, брак был не слишком долгим. Сразу после свадьбы Татьяна заболела коронавирусом и попала в больницу. Она боролась с недугом несколько недель, но не смогла выжить. Прохор в то время, когда его жена находилась при смерти, отправился в Россию из США, чтобы принять участие в скандальных телевизионных передачах, а на похороны его и вовсе не пустили по законам Америки.