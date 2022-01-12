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1 час назад

Родственникам Градского не достанется шикарный особняк музыканта

Наследникам покойного музыканта Александра Градского не достанется его шикарный особняк в Наро-Фоминском районе Подмосковья, выяснил ФАН.

Родственникам Градского не достанется шикарный особняк музыканта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее СМИ называли загородный дом в числе имущества, которое предстоит разделить наследникам Градского: вдове и четырем детям. Но оказалось, что особняк уже записан на молодую вдову певца Марину Коташенко.

Загородный дом площадью 1172,6 квадратных метров находится на земельном участке в 30 соток в элитном подмосковном коттеджном поселке Новоглаголево в 35 км от Москвы и оценивается примерно в 125 млн рублей.

«Комсомольская правда» пишет, что местные жители называют дом Градского дворцом. Особняк декорирован лепниной и мрамором, внутри есть большой кинотеатр и бассейн. Мрамором выложены даже вольеры для собак.

По легенде, режиссер Никита Михалков, придя в гости к Градскому, сказал: «Я опасался: начнись что, с вилами в первую очередь придут ко мне. Теперь вижу, что сначала, Саша, придут к тебе!»

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. 1 декабря музыканта похоронили на Ваганьковском кладбище.

Шоу-бизнес,Марина Коташенко,Александр Градский,Никита Михалков,Комсомольская правда,
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