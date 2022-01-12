Экс-муж Бородиной попал в ДТП в Таиланде

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров, сейчас отдыхающий в Таиланде, попал в Пхукете в аварию на мотоцикле. Бизнесмен поделился произошедшим в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Instagram Instagram

«Утро началась с того, что я улетел с мотоцикла. Лечу такой и думаю, что вот прям щас, вот так все и закончится. На встречу машина, жизнь начала пробегать перед глазами, сразу с садика.

Два кувырка, группировка и я снова на ногах», — написал Омаров.

По словам самого бизнесмена, «улетел» он с мотоцикла из-за того, что сильно передавил передний тормоз. В результате аварии Омаров поранил колени и поцарапал руку. Больше никто в ДТП не пострадал.

«Опять пронесло. Живучий я какой-то получился, придется вам меня еще немного потерпеть», — отметил бизнесмен.

История Омарова вызвала у пользователей социальной сети неоднозначную реакцию. Одни стали желать ему скорейшего выздоровления, другие же наоборот посчитали, что его так настигла карма.

«Слишком много п*** последние время. Бог не Тимошка, видит немножко», «Бумеранг. Не делай гадости в жизни, и все будет хорошо», «Сам сказал, мало осталось жить. И сам искушает судьбу. Разве так можно?», написали в комментариях под постом пользователи Instagram.

При этом Омаров на это тоже молчать не стал, ответив на подобные сообщения в своей сторис: «Кто-то скажет карма, кто-то бумеранг. А я скажу, хватит во всю эту х*** верить».