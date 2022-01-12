Билан осудил Клаву Коку за видео с Бузовой

Певец Дима Билан назвал коллегу Клаву Коку «мелочной» из-за видео, на котором, по его мнению, она представила телеведущую Ольгу Бузову в неприглядном свете. Об этом сообщает «Газета.ру».

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Кока в своем микроблоге опубликовала видео, на котором они вместе с Ольгой идут в спа-салон на горнолыжном курорте Куршевель.

Однако Бузова вела себя несколько странно, а потому подруга попросила ведущую «не валяться на полу» в ее куртке. Билан же заявил, что таким образом Кока подставила артистку, и пристыдил коллегу.

«Я испытал чувство стыда за тебя, Клава Кока. Ты подставила подругу. Это жуть как некрасиво. Тебе не стыдно? Оля Бузова тебе помогла! Я думал, что ты крутая девчонка. А ты, оказывается, мелочная», — заявил Билан.

Однако подписчики музыканта так и не смогли понять, говорил ли певец со всей серьезностью или просто решил подшутить над коллегами по шоу-бизнесу.