Канье Уэста назвали «полезным идиотом Путина»

Американского рэпера Канье Уэста раскритиковали после новостей о том, что он может приехать в Москву, встретиться с президентом России Владимиром Путиным и дать концерт в «Крокус Сити» или «Лужниках». Несмотря на опровержение, читатели британской газеты Daily Mail назвали исполнителя «полезным идиотом Путина» и решили, что он «слетел с катушек».

Фото: Reuters Reuters

«Ну, мужик точно с катушек слетел», «Пусть Путин забирает его себе. Америке он больше не нужен», «Еще один полезный идиот Путина, как и Трамп» — писали они.

Один из комментаторов предположил, что Путин скорее всего даже не слышал об Уэсте и его планах.

Напомним, что ранее в СМИ появились сообщения, что Канье планирует поездку вместе с адвокатом Скоттом Балбером, который работает с предпринимателем и владельцем Crocus Group Аразом Агаларовым и его сыном, первым вице-президентом Crocus Group и певцом Эмином Агаларовым.

Рэпер якобы собирался заключить сделку с Агаларовыми. Однако детали переговоров остаются не раскрытыми. Кроме того, Уэст, по сообщениям, хотел встретиться с президентом России Владимиром Путиным.