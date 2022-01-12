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1 час назад

Канье Уэста назвали «полезным идиотом Путина»

Американского рэпера Канье Уэста раскритиковали после новостей о том, что он может приехать в Москву, встретиться с президентом России Владимиром Путиным и дать концерт в «Крокус Сити» или «Лужниках». Несмотря на опровержение, читатели британской газеты Daily Mail назвали исполнителя «полезным идиотом Путина» и решили, что он «слетел с катушек».

Канье Уэста назвали «полезным идиотом Путина»
Фото: ReutersReuters

«Ну, мужик точно с катушек слетел», «Пусть Путин забирает его себе. Америке он больше не нужен», «Еще один полезный идиот Путина, как и Трамп» — писали они.

Один из комментаторов предположил, что Путин скорее всего даже не слышал об Уэсте и его планах.

Напомним, что ранее в СМИ появились сообщения, что Канье планирует поездку вместе с адвокатом Скоттом Балбером, который работает с предпринимателем и владельцем Crocus Group Аразом Агаларовым и его сыном, первым вице-президентом Crocus Group и певцом Эмином Агаларовым.

Рэпер якобы собирался заключить сделку с Агаларовыми. Однако детали переговоров остаются не раскрытыми. Кроме того, Уэст, по сообщениям, хотел встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Позднее представитель рэпера Пьер Ружье заявил, что информацию выдумали российские СМИ и опроверг возможный приезд Уэста в Россию.

Шоу-бизнес,Скотт Балбер,Владимир Путин,Daily Mail,
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