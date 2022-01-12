Бездетный экс-супруг Марины Голуб назвал себя отцом сына Караченцова и Поргиной

Бездетный Долгачев рассказал, что у него якобы был роман с единственной спутницей жизни Караченцова в тот период, когда она уже была замужем за актером. Именно поэтому бывший муж Голуб убежден, что родившийся в актерской чете в 1978 ребенок является его кровным сыном.

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«С Людочкой у меня были взаимоотношения в апреле–мае 1977 года. Я уверен, что Андрей мой сын, и хочу провести экспертизу ДНК», — заявил 62-летний артист в эфире программы «На самом деле».

Он добавил, что не поднимал эту тему в течение последних 43 лет, поскольку питал нескончаемое уважение к Караченцову и покойной бывшей жене. Долгачев также добавил, что в момент встречи с Поргиной не знал о ее замужестве, а сама актриса ему об этом не сообщила.