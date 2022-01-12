Бездетный экс-супруг Марины Голуб назвал себя отцом сына Караченцова и Поргиной

Бездетный Долгачев рассказал, что у него якобы был роман с единственной спутницей жизни Караченцова в тот период, когда она уже была замужем за актером. Именно поэтому бывший муж Голуб убежден, что родившийся в актерской чете в 1978 ребенок является его кровным сыном.
«С Людочкой у меня были взаимоотношения в апреле–мае 1977 года. Я уверен, что Андрей мой сын, и хочу провести экспертизу ДНК», — заявил 62-летний артист в эфире программы «На самом деле».
Он добавил, что не поднимал эту тему в течение последних 43 лет, поскольку питал нескончаемое уважение к Караченцову и покойной бывшей жене. Долгачев также добавил, что в момент встречи с Поргиной не знал о ее замужестве, а сама актриса ему об этом не сообщила.
Караченцов и Поргина стали супругами в 1975 году. В 2005 году легенда советского кинематографа попала в автомобильную аварию. Актер получил серьезную черепно-мозговую травму и почти месяц пролежал в коме, после чего больше не выходил на сцену. Его не стало 26 октября 2018 года в возрасте 73 лет.