В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
59 минут назад

Актриса Ермошкина посоветовала россиянам изолироваться на Мальдивах

Актриса Марина Ермошкина назвала Островное государство Мальдивская Республика — «идеальным» местом для изоляции во время пандемии COVID-19, особенно если снимать виллу, а не номер в отеле. По ее мнению, туры и билеты в данную страну не потеряют популярности в 2022 году из-за круглогодичной летней погоды и безвизового режима с РФ, сообщает NEWS.ru.

Актриса Ермошкина посоветовала россиянам изолироваться на Мальдивах
Фото: InstagramInstagram

«На Мальдивы не нужна виза, и в этом райском месте круглый год летняя погода. Когда кругом вирусы — это прекрасное место отдохнуть и душой, и телом. На Мальдивах отели располагаются на небольших островах, и у всех есть прекрасная возможность не находиться в плотном контакте с другими отдыхающими. Проживание на вилле, а не в отеле для изоляции идеальное место, кроме того, там безупречная природа: чистое, прозрачное лазурное море и белый песок», — пояснила Ермошкина.

Эксперт подчеркнула, что на островах практически не проводят вечеринки, а есть «только тишина и звуки волн океана». Женщина также заявила, что отпуск на Мальдивах подойдет тем, кто любит «красивый подводный мир», поскольку есть возможность заняться снорклингом, дайвингом или «просто понырять с маской у самого берега».

«Около многих островов можно покормить акул, скатов и съездить на рыбалку. Развлечения на островах можно найти на любой вкус. Лайфхак для путешественников: ехать на Мальдивы после новогодних праздников — погода, природа и вода такие же, но цены в два раза ниже», — резюмировала Ермошкина.

Шоу-бизнес,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители