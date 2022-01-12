Актриса Ермошкина посоветовала россиянам изолироваться на Мальдивах

Актриса Марина Ермошкина назвала Островное государство Мальдивская Республика — «идеальным» местом для изоляции во время пандемии COVID-19, особенно если снимать виллу, а не номер в отеле. По ее мнению, туры и билеты в данную страну не потеряют популярности в 2022 году из-за круглогодичной летней погоды и безвизового режима с РФ, сообщает NEWS.ru.
«На Мальдивы не нужна виза, и в этом райском месте круглый год летняя погода. Когда кругом вирусы — это прекрасное место отдохнуть и душой, и телом. На Мальдивах отели располагаются на небольших островах, и у всех есть прекрасная возможность не находиться в плотном контакте с другими отдыхающими. Проживание на вилле, а не в отеле для изоляции идеальное место, кроме того, там безупречная природа: чистое, прозрачное лазурное море и белый песок», — пояснила Ермошкина.
Эксперт подчеркнула, что на островах практически не проводят вечеринки, а есть «только тишина и звуки волн океана». Женщина также заявила, что отпуск на Мальдивах подойдет тем, кто любит «красивый подводный мир», поскольку есть возможность заняться снорклингом, дайвингом или «просто понырять с маской у самого берега».
«Около многих островов можно покормить акул, скатов и съездить на рыбалку. Развлечения на островах можно найти на любой вкус. Лайфхак для путешественников: ехать на Мальдивы после новогодних праздников — погода, природа и вода такие же, но цены в два раза ниже», — резюмировала Ермошкина.