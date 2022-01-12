Актриса Ермошкина посоветовала россиянам изолироваться на Мальдивах

«На Мальдивы не нужна виза, и в этом райском месте круглый год летняя погода. Когда кругом вирусы — это прекрасное место отдохнуть и душой, и телом. На Мальдивах отели располагаются на небольших островах, и у всех есть прекрасная возможность не находиться в плотном контакте с другими отдыхающими. Проживание на вилле, а не в отеле для изоляции идеальное место, кроме того, там безупречная природа: чистое, прозрачное лазурное море и белый песок», — пояснила Ермошкина.