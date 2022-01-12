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1 час назад

Россиянок разочаровал макияж за 12 тысяч рублей в салоне Гоар

Блогерша Лисса Авеми показала дорогой макияж, сделанный за 12 тыс. рублей в московском салоне красоты популярной визажистки и блогерши Гоар Аветисян, и разочаровала поклонников. Соответствующее видео вышло на ее YouTube-канале.

Россиянок разочаровал макияж за 12 тысяч рублей в салоне Гоар
Фото: InstagramInstagram

24-летняя девушка регулярно публикует видео, на которых рассказывает про макияж, косметические средства, и делится советами по стилю. Так, на кадрах последнего ролика Авеми вместе с подругой Лианой пошли в салон Гоар Аветисян, чтобы оценить качество предоставляемых в заведении услуг.

Девушки записались к разным мастерам с одинаковым запросом: они хотели сделать мейкап со сложными фиолетовыми стрелками.

В начале видео Лисса показала этапы нанесения макияжа — то, как мастер оформила брови, накрасила глаза, а затем нанесла тон и сделала контуринг лица. В результате блогерша продемонстрировала итог работы визажиста: на кадрах видно, что одна из стрелок на веке получилась выше другой.

Пользователи сети, посмотревшие видео, не оценили работу специалисток, о чем решили сообщить в комментариях. Многие раскритиковали финальный макияж блогерши.

«Мне одной показалось, что у Лиссы как будто уплыла одна верхняя стрелка?», «Лисса пришла такая красивая без макияжа, а ушла похожая на 55-летнюю тетку», «Лиссу прям очень жалко, отвратительный мейк, ее словно состарили. Такое красивое лицо испортить контурингом, сухим тоном и такими губищами, это нужно уметь», - написали подписчики.

Шоу-бизнес,Гоар Аветисян,
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