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24 минуты назад

У Куравлева диагностировали поражение мозга

Врачи диагностировали у народного артиста Леонида Куравлева тяжелое поражение мозга. Как сообщает «КП», 85-летний мужчина страдает от цереброваскулярной болезни, которая поражает сосуды и приводит к нарушению кровообращения головного мозга, что вызывает распад психики, нарушения памяти, речи и глотания пищи.

Также болезнь может привести к разрыву аневризмы, тромбозам, а на последней стадии нередко приводит к инсульту. Кроме цереброваскулярной болезни у Куравлева обнаружили ишемию головного мозга 3 степени и псевдобульбарный синдром.

Сейчас сознание артиста находится на уровне поверхностного оглушения. Жизненно важные процессы в организме артиста все еще активны — Куравлев дышит сам, без аппарата ИВЛ.

Напомним, что накануне актер попал в реанимацию с признаками вирусной пневмонии. До госпитализации Куравлев плохо себя чувствовал из-за низкого давления — в августе 2021 года он вызывал скорую помощь, однако врачи оказали ему помощь на месте, в больницу он ехать отказался.

Ранее стало известно, что в больнице артист перенес экстренную операцию на желудке. Уточняется, что у Куравлева диагностировали дисфагию — заболевание, при котором пациент испытывает трудности при приеме пищи из-за затрудненного глотания и ощущения «комка в горле». COVID-19 у актера не подтвердился.

Шоу-бизнес,Видео,Леонид Куравлев,
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