Ремонтники обманули Киркорова на миллионы рублей

Певец Филипп Киркоров намерен через суд взыскать со строительной фирмы невозвращенный ему аванс за ремонт квартиры. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала, артист решил отремонтировать свою квартиру на Арбате площадью 615 квадратных метров, нашел бригаду и заключил договор на 32 млн рублей. При этом 11 млн из них он выплатил авансом.

Однако рабочие ничего не сделали, вернув при этом только половину уплаченного им аванса. После чего Филипп Киркоров обратился в суд.

«Возвращать его кровно нажитые будет адвокат Александр Добровинский», - отмечает Mash.

Ранее источники в окружении певца сообщили, что Филипп Киркоров купил у бывшего президента Киргизии Аскара Акаева двухэтажный пентхаус в Москве площадью 537 кв. метров и стоимостью миллиард рублей. Новую квартиру в Филипповском переулке артист приобрел для своих детей - Аллы-Виктории и Мартина, она находится на одном этаже с апартаментами Аллы Пугачевой.