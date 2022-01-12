Представитель Канье Уэста ответил на вопрос о встрече рэпера с Путиным

Представитель рэпера Канье Уэста опроверг информацию о приезде исполнителя в Россию и встрече с Путиным. Как сообщает The Rolling Stones, Пьер Ружье заявил, что информацию выдумали российские СМИ.
«Информация полностью сфабрикована. Это выдумка или выдача желаемого за действительное», — сказал он.
Партнер Уэста Амир Садан, который ранее рассказывал о возможной поездке музыканта в Россию, не ответил на вопросы издания.
Напомним, что ранее в СМИ появились сообщения, что Канье планирует поездку вместе с адвокатом Скоттом Балбером, который работает с предпринимателем и владельцем Crocus Group Аразом Агаларовым и его сыном, первым вице-президентом Crocus Group и певцом Эмином Агаларовым.
Рэпер якобы собирался заключить сделку с Агаларовыми. Однако детали переговоров остаются не раскрытыми. Кроме того, Уэст, по сообщениям, хотел встретиться с президентом России Владимиром Путиным.