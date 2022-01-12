Представитель Канье Уэста ответил на вопрос о встрече рэпера с Путиным

Представитель рэпера Канье Уэста опроверг информацию о приезде исполнителя в Россию и встрече с Путиным. Как сообщает The Rolling Stones, Пьер Ружье заявил, что информацию выдумали российские СМИ.

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«Информация полностью сфабрикована. Это выдумка или выдача желаемого за действительное», — сказал он.

Партнер Уэста Амир Садан, который ранее рассказывал о возможной поездке музыканта в Россию, не ответил на вопросы издания.

Напомним, что ранее в СМИ появились сообщения, что Канье планирует поездку вместе с адвокатом Скоттом Балбером, который работает с предпринимателем и владельцем Crocus Group Аразом Агаларовым и его сыном, первым вице-президентом Crocus Group и певцом Эмином Агаларовым.