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1 час назад

Волочкова призналась в организации отдыха с бойфрендом: видео

Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что сама организовала отдых на Мальдивах в компании бойфренда Сергея. Об этом 45-летняя артистка заявила во время их совместного прямого эфира.

На вопрос одного из зрителей, кто оплатил отдых, Волочкова ответила, что это не имеет значения.

«Какая разница, мы здесь счастливы. Я любезно пригласила Сережу в поездку, потому что она уже заранее была мною организована», – рассказала танцовщица.

Напомним, с новым поклонником Волочкова познакомилась на съемках программы «Давай поженимся». Сейчас пара проводит время на Мальдивах.

Шоу-бизнес,Видео,Анастасия Волочкова,
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