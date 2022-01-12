Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что сама организовала отдых на Мальдивах в компании бойфренда Сергея. Об этом 45-летняя артистка заявила во время их совместного прямого эфира.

На вопрос одного из зрителей, кто оплатил отдых, Волочкова ответила, что это не имеет значения.

«Какая разница, мы здесь счастливы. Я любезно пригласила Сережу в поездку, потому что она уже заранее была мною организована», – рассказала танцовщица.