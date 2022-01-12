МакSим потребовалась срочная операция

Одно из легких у певицы МакSим так до конца и не восстановилось после тяжелой пневмонии, пишет kp.ru со ссылкой на собственный источник.

Фото: Осторожно: Собчак/YouTube Осторожно: Собчак/YouTube

По словам инсайдера, в одном из легких осталось минимальное количество нормальной функционирующей ткани, и МакSим советуют сделать пересадку легкого, поскольку восстановить разрушенные болезнью ткани якобы почти невозможно. «Можно только поддерживать то, что есть. Сможет ли она потом петь? Вполне возможно, поскольку связки у нее работают. Но поскольку запас воздуха в легких теперь намного меньше, тут уже придется обойтись без длинных нот», — рассказал инсайдер.

В декабре 2021 год Марина Максимова (МакSим), которая летом пережила тяжелую пневмонию и искусственную кому, вернулась на сцену на премии «Золотой Граммофон». В тот вечер артистка получила награду за один из своих клипов. Для МакSим данная церемония стала первым большим выходом в свет после тяжелой болезни.

Находясь на сцене, МакSим представила публике врачей, спасших ей жизнь. По словам певицы, именно медики «вытащили ее с того света».