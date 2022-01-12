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40 минут назад

Стал известен диагноз Куравлева

Актер Леонид Куравлев находится в больнице в Коммунарке с воспалением легких, коронавирус у него не подтвердился. Об этом РИА Новости рассказал директор Гильдии актеров Валерия Гущина.

«Он сейчас находится в больнице с диагнозом "воспаление легких", ковид не подтвердился на вчерашний день, находится он в Коммунарке», —заявила она, добавив, что это «очень грустная новость».

Гущина пожелала Куравлеву здоровья, добавив, что он является одним из самых талантливых артистов России.

Напомним, что накануне актер попал в реанимацию с признаками вирусной пневмонии. До госпитализации Куравлев плохо себя чувствовал из-за низкого давления — в августе 2021 года он вызывал скорую помощь, однако врачи оказали ему помощь на месте, в больницу он ехать отказался.

Леонид Куравлев — советский и российский актер, народный артист РСФСР. Зрителям он известен по ролям в фильмах «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Золотой теленок» и других.

Шоу-бизнес,Видео,Леонид Куравлев,РИА Новости,
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