Екатерина Андреева пошла по стопам Волочковой

Екатерина Андреева выглядит не хуже Джей Ло в свои 60 лет. Россияне то и дело обвиняют ее в черной магии за идеальную кожу, подтянутое тело и свежий вид. Но секрет не в дьяволе – в уходе за собой. Так, важная часть жизни телеведущей – бани. Очередной фоткой из сибирской парилки она поделилась в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

«В Сибири много удивлений и баня одно из них. Бубны и звуковые вибрации, волынка и колокольцы», – пишет Андреева.

В отличие от звезд, которые сбежали в Дубай и Доминикану, Екатерина Андреева поехала отдыхать в Сибирь. Она поделилась фоткой из местной бани. Ведущая в халте и с платком на голове тотально прочувствовала «шаманскую красоту» российской глубинки.

Некоторые сравнили ее с Анастасией Волочковой и даже обвинили в плагиате. Ведь звезда фоток из бани – наша экс-прима Большого театра.

У Андреевой кадры будут поскромней, но кто знает, что нас еще ждет.