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22 минуты назад

Пожилая Екатерина Андреева пошла по стопам Волочковой и показала фото из бани

Екатерина Андреева выглядит не хуже Джей Ло в свои 60 лет. Россияне то и дело обвиняют ее в черной магии за идеальную кожу, подтянутое тело и свежий вид. Но секрет не в дьяволе – в уходе за собой. Так, важная часть жизни телеведущей – бани. Очередной фоткой из сибирской парилки она поделилась в Instagram.

Екатерина Андреева пошла по стопам Волочковой
Фото: InstagramInstagram

«В Сибири много удивлений и баня одно из них. Бубны и звуковые вибрации, волынка и колокольцы», – пишет Андреева.

В отличие от звезд, которые сбежали в Дубай и Доминикану, Екатерина Андреева поехала отдыхать в Сибирь. Она поделилась фоткой из местной бани. Ведущая в халте и с платком на голове тотально прочувствовала «шаманскую красоту» российской глубинки.

Некоторые сравнили ее с Анастасией Волочковой и даже обвинили в плагиате. Ведь звезда фоток из бани – наша экс-прима Большого театра.

У Андреевой кадры будут поскромней, но кто знает, что нас еще ждет.

А вот Лера Кудрявцева предпочитает шикарный отдых в Арабских Эмиратах. «ФедералПресс» писал, сколько ведущая потратила на люксовый отель, мазерати и известные музеи.

Шоу-бизнес,Екатерина Андреева,Лера Кудрявцева,ФедералПресс,
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