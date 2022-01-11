Добровинский объяснил невозможность УДО для Ефремова

Адвокат Александр Добровинский объяснил, почему актеру Михаилу Ефремову не стоит рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

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Добровинский прокомментировал изданию «Лайф.ру» высказанное актером Борисом Щербаковым мнение о том, что Михаила Ефремова пора освободить из колонии, так как жизнь его уже достаточно наказала.

По словам Добровинского, разговоры об условно-досрочном освобождении для Ефремова могут вестись «только из-за безграмотности» его адвокатов, поскольку срок, когда можно ходатайствовать об УДО, еще не наступил.

«В соответствии со ст. 15 ч. 4, преступление, совершенное Михаилом Ефремовым, относится к тяжким. УДО возможно только после отбытия не менее половины срока наказания», - напомнил юрист.