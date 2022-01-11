Добровинский объяснил невозможность УДО для Ефремова

Адвокат Александр Добровинский объяснил, почему актеру Михаилу Ефремову не стоит рассчитывать на условно-досрочное освобождение.
Добровинский прокомментировал изданию «Лайф.ру» высказанное актером Борисом Щербаковым мнение о том, что Михаила Ефремова пора освободить из колонии, так как жизнь его уже достаточно наказала.
По словам Добровинского, разговоры об условно-досрочном освобождении для Ефремова могут вестись «только из-за безграмотности» его адвокатов, поскольку срок, когда можно ходатайствовать об УДО, еще не наступил.
«В соответствии со ст. 15 ч. 4, преступление, совершенное Михаилом Ефремовым, относится к тяжким. УДО возможно только после отбытия не менее половины срока наказания», - напомнил юрист.
8 июня 2020 года Михаил Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель Lada Сергей Захаров погиб. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. 22 октября Московский городской суд снизил срок наказания до 7,5 года.