Штурм заразилась «Омикроном»

Певица Наталья Штурм предполагает, что заразилась новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Штурм рассказала, что один из вечеров она провела со знакомым американцем. Она была привита «Спутником», а он – вакциной Pfizer. Исполнительница была уверена, что инфекция обойдет ее стороной, и поэтому сняла маску. Однако буквально сразу после контакта со знакомым певица почувствовала, будто у нее резко начался аллергический приступ.

— Я заболела. Подозреваю что у меня омикрон.Заразилась от гражданина Америки. Мой знакомый прилетел из Майами, — поделилась Штурм с подписчиками в Instagram.

Певица не покидает дом уже четвертый день. Она часто чихает, у нее насморк. Более того, Штурм пожаловалась на боли в сердце.