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27 минут назад

Штурм заразилась «Омикроном»

Певица Наталья Штурм предполагает, что заразилась новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Штурм заразилась «Омикроном»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Штурм рассказала, что один из вечеров она провела со знакомым американцем. Она была привита «Спутником», а он – вакциной Pfizer. Исполнительница была уверена, что инфекция обойдет ее стороной, и поэтому сняла маску. Однако буквально сразу после контакта со знакомым певица почувствовала, будто у нее резко начался аллергический приступ.

— Я заболела. Подозреваю что у меня омикрон.Заразилась от гражданина Америки. Мой знакомый прилетел из Майами, — поделилась Штурм с подписчиками в Instagram.

Певица не покидает дом уже четвертый день. Она часто чихает, у нее насморк. Более того, Штурм пожаловалась на боли в сердце.

18 мая 2021 года российская певица призналась, что в юности стала жертвой домогательств. Она рассказала, что ее внимания настойчиво добивался продюсер одной из компаний, которая занималась раскруткой артистов. Контракт с ней певица заключила после победы в конкурсе «Шоу-королева — 91» в Сочи. Тогда Наталье было 24 года.

Шоу-бизнес,Наталья Штурм,
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