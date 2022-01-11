Эдгарда Запашного готовят ко второй операции

5 января дрессировщик рассказал в Instagram, что в канун Нового года он попал в Боткинскую больницу в Москве из-за камня в почках. 3 января ему провели операцию и успешно удалили камень из почек.

«Мне была установлена трубка — стент — которая из почки ведет дальше, и завтра утром ее удалят. После этого, надеюсь, будет уже все хорошо», - рассказал Запашный «5 каналу».

По его словам, госпитализация в канун Нового года стала неприятным сюрпризом для него и всей его семьи. Сейчас врачи оценивают состояние Запашного как стабильное. На следующий день после операции по удалению стента народный артист РФ намерен выписаться из больницы и вернуться к работе.