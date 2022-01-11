Жена актера Щербакова рассказала, как он целовался с Прокловой

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Народный артист РФ, лауреат Государственной премии СССР Борис Щербаков наряду с работой в театре сыграл много ролей в кино. Благодаря характерной внешности высокий блондин с голубыми глазами, как правило, выступал в роли мужественного героя, не обделенного женским вниманием. После выхода фильмов ему приписывали романы с партнершами по съемкам.

Несмотря на большое количество сыгранных ролей в театре и кино, настоящая известность пришла к актеру после съемки в клипе Любови Успенской «Пропадаю я». Щербакова начали узнавать на улице и тут же приписали ему роман с Успенской. Однако жена Щербакова актриса Татьяна Бронзова опровергла эти слухи.

«Нет. Мы были с Любочкой в хороших отношениях», - сказала Бронзова.

Она также вспомнила, как ее муж играл в одном из спектаклей с актрисой Еленой Прокловой.

«А как он с Прокловой целовался в спектакле «Валентин и Валентина»! Да голые они там! Их же раздевали. Они ж там почти голые», - вспомнила Бронзова.