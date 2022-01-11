Страшнее коронавируса: Попавший в больницу Харламов раскрыл свое состояние

«Вчера рука с капельницей вызвала бурную реакцию и много слов поддержки. За что огромное вам спасибо! На практике это очень работает, поэтому сегодня рука уже без капельницы. До вечера думаю. Рука уже здорова! Осталось вылечить все остальное. Выкладывать здоровые части тела не буду, лучше выложусь здоровый целиком! Спасибо еще раз всем и каждому! Не болейте! Берегите себя», — отметил Харламов.