Страшнее коронавируса: Попавший в больницу Харламов раскрыл свое состояние

Резидент Comedy Club Гарик Харламов, оказавшийся 10 января в больнице под капельницей из-за температуры под 40 градусов, рассказал в своем Instagram-аккаунте о своем состоянии сегодня. В посте комик заявил, что заразился чем-то пострашнее коронавируса, но диагноз не раскрыл.
«Сейчас вирусы гуляют в огромных количествах. И они какие-то все жесткие стали. Какая-то эра вирусов началась, блин. И как выясняется, ковид не всегда самый тяжело переносимый», — написал Харламов.
Также комик поблагодарил всех своих подписчиков, поддержавших его в комментариях.
«Вчера рука с капельницей вызвала бурную реакцию и много слов поддержки. За что огромное вам спасибо! На практике это очень работает, поэтому сегодня рука уже без капельницы. До вечера думаю. Рука уже здорова! Осталось вылечить все остальное. Выкладывать здоровые части тела не буду, лучше выложусь здоровый целиком! Спасибо еще раз всем и каждому! Не болейте! Берегите себя», — отметил Харламов.
О плохом самочувствии комик сообщил в своей соцсети 9 января. Тогда Харламов предположил, что у него ангина или грипп. На следующий день к вечеру состояние комика резко ухудшилось — температура поднялась до 39,6 градусов — и в результате он оказался в больнице под капельницей.
Напомним, что в сентябре 2021 года Харламов перенес в легкой форме коронавирус.