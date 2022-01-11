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40 минут назад

Больная раком Александра Яковлева пропала из соцсетей

Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева, которая в 2019 году объявила, что борется с раком груди четвертой степени, перестала выходить на связь в соцсетях.

Больная раком Александра Яковлева пропала из соцсетей
Фото: InstagramInstagram

Поклонники актрисы обратили внимание, что последняя публикация Яковлевой в Instagram датирована сентябрем 2021 года.

Подписчики интересуются здоровьем артистки, однако она не отвечает на комментарии уже два месяца.

В ноябре Яковлева сообщила, что находится в онкоцентре и планирует пробыть там еще неделю. Затем актриса оставила комментарий: «Это было ужасно».

Напомним, что в сентябре 64-летняя Александра Яковлева принимала участие в выборах в Калининградскую областную думу и городской совет от «Справедливой России», но проиграла выборы. Тогда она заявила, что будет и дальше участвовать во всех избирательных кампаниях в родном городе.

В 2019 году Александра Яковлева сообщила о том, что два года больна онкологическим заболеванием.

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