Больная раком Александра Яковлева пропала из соцсетей

Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева, которая в 2019 году объявила, что борется с раком груди четвертой степени, перестала выходить на связь в соцсетях.

Фото: Instagram Instagram

Поклонники актрисы обратили внимание, что последняя публикация Яковлевой в Instagram датирована сентябрем 2021 года.

Подписчики интересуются здоровьем артистки, однако она не отвечает на комментарии уже два месяца.

В ноябре Яковлева сообщила, что находится в онкоцентре и планирует пробыть там еще неделю. Затем актриса оставила комментарий: «Это было ужасно».

Напомним, что в сентябре 64-летняя Александра Яковлева принимала участие в выборах в Калининградскую областную думу и городской совет от «Справедливой России», но проиграла выборы. Тогда она заявила, что будет и дальше участвовать во всех избирательных кампаниях в родном городе.