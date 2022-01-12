Американский рэпер Канье Уэст хочет в ближайшее время приехать в Москву для того, чтобы провести воскресную службу и встретиться с Владимиром Путиным, сообщают СМИ.

«Он намерен проводить в России много времени», – поделился представитель Канье Уэста.

В одном из интервью Канье сравнил себя с Владимиром Путиным отметив, что он сильно влияет на людей.

Представитель певца отметил, что в Москве Уэст хочет провести воскресную службу. Также целью его поездки по предварительным данным станет заключение договора с бизнесменами и работа с музыкантами, сообщает Billboard.

«Я осознал, что я как Путин, когда понял, что культура – это нефть. А я король культуры в последние 20 лет», – говорил еще в ноябре музыкант.