Хлебниковой разрешили вернуться домой

Певица Марина Хлебникова на своей странице в Instagram рассказала, что ей разрешили вернуться домой после двух месяцев, проведенных в больнице.

«Хочу поделиться с вами замечательной новостью: сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада», - рассказала в аудиосообщении Хлебникова.

По ее словам, домой она пока вернуться не может, поэтому будет жить у друзей, которые помогали ей все это время, в том числе, организовав сбор средств на восстановление сгоревшей квартиры певицы.

«Спасибо вам всем за то, что поддерживали меня на протяжении этих очень нелегких для меня двух месяцев. И отдельно каждому человеку, кто помогает и помогал мне финансово», - добавила Хлебникова.