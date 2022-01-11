Хлебниковой разрешили вернуться домой

Певица Марина Хлебникова на своей странице в Instagram рассказала, что ей разрешили вернуться домой после двух месяцев, проведенных в больнице.
«Хочу поделиться с вами замечательной новостью: сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада», - рассказала в аудиосообщении Хлебникова.
По ее словам, домой она пока вернуться не может, поэтому будет жить у друзей, которые помогали ей все это время, в том числе, организовав сбор средств на восстановление сгоревшей квартиры певицы.
«Спасибо вам всем за то, что поддерживали меня на протяжении этих очень нелегких для меня двух месяцев. И отдельно каждому человеку, кто помогает и помогал мне финансово», - добавила Хлебникова.
Хлебникова серьезно пострадала при пожаре в собственной квартире на Ратной улице в Москве 18 ноября. Все это время певица провела в больнице. В конце декабря появилась информация, что артистку выпишут из больницы перед новогодними праздниками, но эту информацию практически сразу опроверг ее директор Данил Прайс.