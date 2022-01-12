Хлебникову выписали из больницы

На фото и видео артистка по-прежнему не показывается. «Дорогие друзья, я хочу поделиться с вами радостной новостью. Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада», — сказала она. В своем сообщении артистка также отметила, что пока не может вернуться обратно в свою квартиру из-за ее ненадлежащего состояния, и ей пока придется жить у знакомых. Помимо этого, Хлебникова поблагодарила всех, кто помогал ей на протяжении двух месяцев, которые она провела в клинике.