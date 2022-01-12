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1 час назад

Певицу Марину Хлебникову выписали из столичной больницы

Пострадавшую при пожаре в своей квартире в Москве певицу Марину Хлебникову выписали из больницы. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram посредством голосового сообщения.

Хлебникову выписали из больницы
Фото: InstagramInstagram

На фото и видео артистка по-прежнему не показывается. «Дорогие друзья, я хочу поделиться с вами радостной новостью. Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада», — сказала она. В своем сообщении артистка также отметила, что пока не может вернуться обратно в свою квартиру из-за ее ненадлежащего состояния, и ей пока придется жить у знакомых. Помимо этого, Хлебникова поблагодарила всех, кто помогал ей на протяжении двух месяцев, которые она провела в клинике.

Ранее журналист Андрей Малахов попросил неравнодушных россиян помочь Хлебниковой оплатить ремонт в ее сгоревшем жилище.

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