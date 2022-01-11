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33 минуты назад

Марину Хлебникову выписали из больницы

Российскую певицу Марину Хлебникову выписали из больницы после пожара в квартире, в котором она пострадала два месяца назад.

«Сегодня лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания», - говорится в аудиосообщении певицы, опубликованном в Instagram.

Марина Хлебникова впервые прокомментировала пожар в квартире

Она добавила, что пока будет жить у друзей, которые оказывали ей помощь после пожара. Исполнительница поблагодарила поклонников за поддержку на протяжении очень нелегких для нее двух месяцев. Хлебникова добавила, что очень рада покинуть больницу.

Шоу-бизнес,Видео,Марина Хлебникова,
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