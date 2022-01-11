Где и как звезды шоу-бизнеса провели новогодние каникулы

Длинные выходные подошли к концу, а звезды отечественного шоу-бизнеса не планируют закругляться и вовсю делятся своими фото с отдыха в соцсетях. Кто уехал на Мальдивы, а кто предпочел родной Кисловодск, выяснила «Вечерка».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Целая стая наших звезд улетела сразу после новогодних корпоративов греться на солнышке на Мальдивы. Певица Полина Гагарина блистала в бикини на фоне изысканной виллы в азиатском стиле одного из роскошных пятизвездочных отелей в биосферном заповеднике ЮНЕСКО. Цена за сутки пребывания здесь тоже роскошная — от 95 тысяч рублей.

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Артист Дима Билан, устав от скандалов, тоже рванул на Мальдивы, но виллу выбрал поскромнее — всего 74 тысячи рублей за сутки. При этом отель славится своими оздоровительной программой и питанием.

Балерина Анастасия Волочкова решила порадовать подписчиков шпагатами на фоне живописных островов в компании с новым возлюбленным. Она ездит на Мальдивы, «как на дачу» по поводу и без. А тратит в среднем 50 тысяч за сутки проживания в отеле. Хип-хоп-исполнитель Тимати отправился поближе к воде и солнцу, но подальше от людей. Поэтому артист выбрал отдаленный пляж Колумбии — Гуачалито.

А вот телеведущая Ксения Собчак решила обойтись без загара, но с лыжами и отправилась обкатывать альпийские горы — снежок, тепло и его величество Григорий Лепс, который веселил публику Куршевеля как мог, и Ольга Бузова, которая заново училась кататься с красивым инструктором.

— С 19 декабря по 9 апреля в Куршевеле ценник взлетает, — рассказала представитель одного из туристических агентств Лариса Робак. — Все зависит от расположения отеля, шале.

Отдохнуть на знаменитом курорте реально по вполне демократичным ценам Например, за неделю катаний заплатить чуть больше 30 тысяч, проживание можно найти и в пределах 40 тысяч за неделю. Звезды выбирают, конечно, варианты вилл с природными горячими источниками. Аренда такого шале может обойтись и в полмиллиона рублей.

Одни селебрити отдыхают на полную катушку, а другие предпочитают быть поближе к родным местам и не спускать заработанные гонорары. Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми остались дома в своем замке в деревне Грязи, пригласили кучу гостей и, в общем, не скучали.