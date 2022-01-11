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45 минут назад

Вдова Табакова назвала три секрета успеха Хабенского

Вдова Олега Табакова Марина Зудина назвала три секрета успеха актера, худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского. В беседе с NEWS.ru она высказала мнение, что достичь популярности ему помогли требовательность к себе, честность и настойчивость.

Вдова Табакова назвала три секрета успеха Хабенского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне кажется, он добился успеха благодаря бескомпромиссности в профессии, требовательности по отношению прежде всего к себе и к работе, которую он выбирает. Он честен в своем отношении к людям, у него нет потребности и способности манипулировать. Это очень важно, так как многие общаются с людьми, манипулируя и выстраивая свою собственную выгоду. Но я 20 лет его знаю и могу сказать, что никогда в нем этого не замечала», — заявила она.

Напомним, что Олег Табаков в 2003 году принял Хабенского в труппу МХТ имени Чехова. Как отметила Зудина, это не делает его «баловнем судьбы» — актер всегда был трудоголиком.

Шоу-бизнес,Олег Табаков,Константин Хабенский,Марина Зудина,
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