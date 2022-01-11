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1 час назад

Что стало с солисткой группы «Демо» Сашей Зверевой

Российская певица, экс-солистка группы «Демо» Александра Зверева родилась в семье военнослужащего в Потсдаме (Германия) в 1981 году. Именно там Саша впервые начала заниматься пением в местной музыкальной школе. В 1996 году, когда девушке исполнилось 15 лет, ее семья вернулась в Россию и поселилась в подмосковном поселке Старая Купавна.

1/16 Российская певица, экс-солистка группы «Демо» Александра Зверева родилась в семье военнослужащего в Потсдаме (Германия) в 1981 году. Именно там Саша впервые начала заниматься пением в местной музыкальной школе
Фото: Страница Александры Зверевой в Вконтакте
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2/16 В 1996 году, когда девушке исполнилось 15 лет, ее семья вернулась в Россию и поселилась в подмосковном поселке Старая Купавна
Фото: Страница Александры Зверевой в Вконтакте
3/16 В «Демо» Александра попала случайно. В марте 1999 года Зверева услышала объявление по радио, что в новую музыкальную группу срочно требуется солистка
Фото: Страница Александры Зверевой в Вконтакте
4/16 Саша пришла на прослушивание и неожиданно получила контракт. В это время девушка училась на первом курсе Московского лингвистического университета и не могла даже и представить, что через несколько месяцев ее имя будет знать вся страна
Фото: Страница Александры Зверевой в Вконтакте
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5/16 Уже летом песни «Солнышко» и «2000 лет» в исполнении Александры стали хитами и звучали почти на всех радиостанциях и дискотеках России. Для Зверевой это был довольно сложный период в жизни
Фото: Страница Александры Зверевой в Вконтакте
6/16 Как позже призналась певица у себя на странице в Instagram, на пике своей популярности она страдала от наркотической зависимости. Кроме того, девушку постоянно избивал продюсер группы «Демо» Вадим Поляков, с которым артистка состояла в отношениях и сделала аборт
Фото: Страница Александры Зверевой в Вконтакте
7/16 Затем Зверева начала встречаться с банкиром Ильей Гусевым. Через несколько лет пара рассталась из-за проблем с употреблением алкоголя у мужчины. От Гусева Александра родила двоих детей
Фото: Страница Александры Зверевой в Вконтакте
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8/16 В 2011 году Александра решила покинуть группу «Демо» и занялась сольной карьерой
Фото: Страница Александры Зверевой в Вконтакте
9/16 Она выпустила синглы «Остаться» и «Не уходи», а в июне 2015 года у Саши вышел первый сольный альбом «Благодарю»
Фото: Страница Александры Зверевой в Вконтакте
10/16 Сейчас певица живет в США в Лос-Анжелесе. Зверева занимается выпуском одежды для женщин в положении и читает свой собственный курс для мам на основании "альтернативной" медицины
Фото: Страница Александры Зверевой в Вконтакте
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11/16 Кроме того, певица стала популярным блогером – на ее страницу в Instagram подписаны 2 млн человек
Фото: Страница Александры Зверевой в Вконтакте
12/16 В 2020 году Зверева родила четвертого ребенка от американского юриста по имени Даниэль Вальбрун, за которого она вышла замуж
Фото: Страница Александры Зверевой в Вконтакте
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В «Демо» Александра попала случайно. В марте 1999 года Зверева услышала объявление по радио, что в новую музыкальную группу срочно требуется солистка. Саша пришла на прослушивание и неожиданно получила контракт. В это время девушка училась на первом курсе Московского лингвистического университета и не могла даже и представить, что через несколько месяцев ее имя будет знать вся страна. Уже летом песни «Солнышко» и «2000 лет» в исполнении Александры стали хитами и звучали почти на всех радиостанциях и дискотеках России.

Для Зверевой это был довольно сложный период в жизни. Как позже призналась певица у себя на странице в Instagram, на пике своей популярности она страдала от наркотической зависимости. Кроме того, девушку постоянно избивал продюсер группы «Демо» Вадим Поляков, с которым артистка состояла в отношениях и сделала аборт.

Затем Зверева начала встречаться с банкиром Ильей Гусевым. Через несколько лет пара рассталась из-за проблем с употреблением алкоголя у мужчины. От Гусева Александра родила двоих детей.

В 2011 году Александра решила покинуть группу «Демо» и занялась сольной карьерой. Она выпустила синглы «Остаться» и «Не уходи», а в июне 2015 года у Саши вышел первый сольный альбом «Благодарю».

Сейчас певица живет в США в Лос-Анжелесе. Зверева занимается выпуском одежды для женщин в положении и читает свой собственный курс для мам на основании "альтернативной" медицины. Кроме того, певица стала популярным блогером – на ее страницу в Instagram подписаны 2 млн человек.

В 2020 году Зверева родила четвертого ребенка от американского юриста по имени Даниэль Вальбрун, за которого она вышла замуж.

Шоу-бизнес,Фото,Саша Зверева,Вадим Поляков,Александра Зверева,Илья Гусев,Александр Гусев,
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