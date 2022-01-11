Что стало с солисткой группы «Демо» Сашей Зверевой

Российская певица, экс-солистка группы «Демо» Александра Зверева родилась в семье военнослужащего в Потсдаме (Германия) в 1981 году. Именно там Саша впервые начала заниматься пением в местной музыкальной школе. В 1996 году, когда девушке исполнилось 15 лет, ее семья вернулась в Россию и поселилась в подмосковном поселке Старая Купавна.

В «Демо» Александра попала случайно. В марте 1999 года Зверева услышала объявление по радио, что в новую музыкальную группу срочно требуется солистка. Саша пришла на прослушивание и неожиданно получила контракт. В это время девушка училась на первом курсе Московского лингвистического университета и не могла даже и представить, что через несколько месяцев ее имя будет знать вся страна. Уже летом песни «Солнышко» и «2000 лет» в исполнении Александры стали хитами и звучали почти на всех радиостанциях и дискотеках России.

Для Зверевой это был довольно сложный период в жизни. Как позже призналась певица у себя на странице в Instagram, на пике своей популярности она страдала от наркотической зависимости. Кроме того, девушку постоянно избивал продюсер группы «Демо» Вадим Поляков, с которым артистка состояла в отношениях и сделала аборт.

Затем Зверева начала встречаться с банкиром Ильей Гусевым. Через несколько лет пара рассталась из-за проблем с употреблением алкоголя у мужчины. От Гусева Александра родила двоих детей.

В 2011 году Александра решила покинуть группу «Демо» и занялась сольной карьерой. Она выпустила синглы «Остаться» и «Не уходи», а в июне 2015 года у Саши вышел первый сольный альбом «Благодарю».

Сейчас певица живет в США в Лос-Анжелесе. Зверева занимается выпуском одежды для женщин в положении и читает свой собственный курс для мам на основании "альтернативной" медицины. Кроме того, певица стала популярным блогером – на ее страницу в Instagram подписаны 2 млн человек.