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1 час назад

Слова Прокловой о домогательствах Табакова назвали правдой

Заслуженный работник культуры Татьяна Бронзова высказалась в поддержку госпитализированной с инсультом актрисы Елену Проклову и ее заявлений о домогательствах народного артиста Олега Табакова. Своим мнением жена лауреата Государственной премии СССР Бориса Щербакова поделилась в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Сенсационное признание Прокловой о Табакове признали правдой
Фото: ТАССТАСС

В разговоре с ведущим передачи Борисом Корчевниковым актриса прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг Прокловой после ее рассказа о чрезмерном мужском внимании, которое к ней проявляли в годы юности. Хотя знаменитость не называла Табакова как своего обидчика, многие зрители, по ее словам поняли, что речь идет именно о нем. Такую же информацию сообщила и Татьяна Бронзова.

«В те годы, если бы Елена сказала, то ей просто не поверили. И сейчас-то не все верят. Его молодая жена тоже была его ученицей. Олег Павлович — талантливый артист, деятель, организатор. Это ему дано. Сейчас таких мало людей, но он любитель молоденьких женщин», — пояснила артистка.

Вместе с тем она сказала, что считает решение Прокловой сделать признание правильным. По мнению Бронзовой, у ее коллеги хватило смелости поднять тему, о которой в актерской среде зачастую говорить не принято.

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