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51 минуту назад

Телеведущая Кира Прошутинская госпитализирована в Москве

Телеведущая Кира Прошутинская госпитализирована в Москве в состоянии средней тяжести, сообщили в городской клинической больнице №52.

Телеведущая Кира Прошутинская попала в больницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пациентка находится в отделении ревматологии. Сатурация на атмосферном воздухе 96-97, температура 36,4. Состояние средней тяжести», – сказал РИА «Новости» представитель медучреждения.

Отмечается, что несколько корпусов больницы перепрофилированы под оказание помощи больным коронавирусом.

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Кира Прошутинская родилась 15 сентября 1945 года в Москве. Соавтор 132 программ для Первого канала, ТВ-6, РЕН ТВ, ТНТ и ДТВ, телеканалов «Россия», НТВ, «Культура», других. Среди них – «Мир и молодежь», «Оба-На», «Дежурный по стране», «Времечко», «Эх, Семеновна!», «Человек в маске», «Пресс-клуб», «Народ хочет знать».

Шоу-бизнес,Кира Прошутинская,НТВ,РЕН ТВ,РИА Новости,
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