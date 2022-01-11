Телеведущая Кира Прошутинская попала в больницу

Телеведущая Кира Прошутинская госпитализирована в Москве в состоянии средней тяжести, сообщили в городской клинической больнице №52.

«Пациентка находится в отделении ревматологии. Сатурация на атмосферном воздухе 96-97, температура 36,4. Состояние средней тяжести», – сказал РИА «Новости» представитель медучреждения.

Отмечается, что несколько корпусов больницы перепрофилированы под оказание помощи больным коронавирусом.

Кира Прошутинская родилась 15 сентября 1945 года в Москве. Соавтор 132 программ для Первого канала, ТВ-6, РЕН ТВ, ТНТ и ДТВ, телеканалов «Россия», НТВ, «Культура», других. Среди них – «Мир и молодежь», «Оба-На», «Дежурный по стране», «Времечко», «Эх, Семеновна!», «Человек в маске», «Пресс-клуб», «Народ хочет знать».