Создателей «Елок 8» обвинили в плагиате

«Актеры вообще не участвовали в создании постера. Просто отфотографировали лица, а потом уже их смонтировали. По поводу плагиата… Наверное, надо было найти оригинальное фото. Кажется, я видел когда-то в интернете эту оригинальную фотку. Но это к компании "Базилевс". Они создатели и авторы контента», — сказал Богданов.