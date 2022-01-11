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42 минуты назад

Создателей «Елок 8» обвинили в плагиате

Создателей «Елок 8» обвинили в плагиате. Как сообщает Telegram-канал «Абзац», постер к фильму оказался полной копией открытки норвежского фотографа Стига Ховарда Дирдала, которую он создал в 2015 году.

Создателей «Елок 8» обвинили в плагиате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На схожесть обратили внимание норвежские СМИ уже после премьеры фильма. Сам фотограф заявил, что он оскорблен.

Режиссер восьмого эпизода кинофраншизы Антон Богданов заявил, что претензии необходимо адресовать компании Тимура Бекмамбетова, которая занималась рекламой картины.

«Актеры вообще не участвовали в создании постера. Просто отфотографировали лица, а потом уже их смонтировали. По поводу плагиата… Наверное, надо было найти оригинальное фото. Кажется, я видел когда-то в интернете эту оригинальную фотку. Но это к компании "Базилевс". Они создатели и авторы контента», — сказал Богданов.

Отметим, что на постере изображены лица известных актеров и ведущих — Ольги Бузовой, Ивана Урганта, Сергея Светлакова, Филиппа Киркорова и Евгений Кулика. Также на постере есть и лицо режиссера Антона Богданова.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Антон Богданов,Тимур Бекмамбетов,Филипп Киркоров,Сергей Светлаков,
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