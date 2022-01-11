В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 74.84EUR 84.88
Войти в почту
50 минут назад

Новая волна COVID: чем опасен отдых российских звезд в Куршевеле

Портал Life рассказал, что новогодние каникулы грозят России новой волной коронавируса: по версии издания, опасность представляет отдых российских звезд за границей. В прошлые годы уже случалось, что вечеринки российских знаменитостей в Куршевеле приводили к массовым заражениям ковидом.

Новая волна COVID: чем опасен отдых российских звезд в Куршевеле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Life отмечает, что в этому году каникулы в Куршевеле провели певицы Ольга Бузова и Клава Кока. Кроме того, певец Григорий Лепс «активно рекламировал закрытую предрождественскую вечеринку-концерт» в одном из заведений курорта. Ведущим вечеринки, по данным издания, стал актер Николай Фоменко.

Life отмечает, что вместе с Лепсом была замечена журналистка Ксения Собчак, которая «даже подпевала ему в микрофон». Она отдыхала в Альпах вместе с мужем, режиссером Константином Богомоловым и сыном. Кроме того, в Куршевеле побывала певица Слава.

В ноябре в мире начал распространяться новый омикрон-штамм коронавируса. Он содержит более 30 мутаций, ученые опасаются, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.

Из-за риска распространения омикрона Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов.

В декабре в мире зафиксировали первые случаи смерти пациентов с омикрон-штаммом.

В московском НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора называли основные симптомы нового штамма: повышение температуры до 38 градусов или выше, ломота в теле, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель и снижение аппетита.

Зараженных омикроном чаще беспокоят слабость и головные боли, чем больных дельта-вариантом. При этом новый штамм реже вызывает потерю обоняния и изменение вкусовых ощущений.

Шоу-бизнес,Клава Кока,Николай Фоменко,Григорий Лепс,Ксения Собчак,Ольга Бузова,Константин Богомолов,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители