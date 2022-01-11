Сенсационное признание Прокловой о Табакове признали правдой

Жена лауреата Государственной премии СССР Бориса Щербакова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В разговоре с ее бессменным ведущим Борисом Корчевниковым актриса прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг Прокловой после ее признаний о чрезмерном мужском внимании, жертвой которого она стала в годы юности. Хотя знаменитость имя Табакова как своего обидчика не назвала, многие зрители с ее слов решили, что речь идет именно о нем. Эту же информацию подтвердила Татьяна Бронзова.