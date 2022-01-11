Сенсационное признание Прокловой о Табакове признали правдой

Заслуженный работник культуры Татьяна Бронзова поддержала госпитализированную с инсультом актрису Елену Проклову в ее заявлениях о домогательствах народного артиста Олега Табакова.
Жена лауреата Государственной премии СССР Бориса Щербакова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В разговоре с ее бессменным ведущим Борисом Корчевниковым актриса прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг Прокловой после ее признаний о чрезмерном мужском внимании, жертвой которого она стала в годы юности. Хотя знаменитость имя Табакова как своего обидчика не назвала, многие зрители с ее слов решили, что речь идет именно о нем. Эту же информацию подтвердила Татьяна Бронзова.
«В те годы, если бы Елена сказала, то ей просто не поверили. И сейчас-то не все верят. Его молодая жена тоже была его ученицей. Олег Павлович — талантливый артист, деятель, организатор. Это ему дано. Сейчас таких мало людей, но он любитель молоденьких женщин», — заявила артистка.
Она добавила, что считает решение Прокловой сделать сенсационное признание верным. По словам Бронзовой, у ее коллеги хватило смелости поднять тему, о которой в актерской среде зачастую умалчивают.