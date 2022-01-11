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36 минут назад

Гарик Харламов испугал подписчиков фото с капельницей

Известный российский юморист, телеведущий и актер Гарик Харламов напугал подписчиков. В своем Instagram-аккаунте он сообщил об ухудшении состояния здоровья.

Гарик Харламов испугал подписчиков фото с капельницей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Харламов выложил фотографию руки с капельницей и отметил, что у него поднялась температура до 39,6 градуса.

«Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре? Да вот ничего вообще кроме странного желания выложить это тут… Не болейте!» — написал он в посте.

В комментариях многие пользователи сети пожелали комику скорейшего выздоровления. В их числе оказались и коллеги Харламова — Михаил Галустян, Александр Ревва, Максим Галкин и многие другие.

«Гарик, поправляйся», - дружно поддержали актера друзья и поклонники.

Ранее сообщалось об улучшении состояния российского комедийного актера и телеведущего Тимура Батрутдинова, который проходит лечение от коронавируса в одной из московских больниц.

Шоу-бизнес,Тимур Батрутдинов,Гарик Харламов,Максим Галкин,Михаил Галустян,Александр Ревва,
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