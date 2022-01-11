Гарик Харламов испугал подписчиков фото с капельницей

Известный российский юморист, телеведущий и актер Гарик Харламов напугал подписчиков. В своем Instagram-аккаунте он сообщил об ухудшении состояния здоровья.
Харламов выложил фотографию руки с капельницей и отметил, что у него поднялась температура до 39,6 градуса.
«Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре? Да вот ничего вообще кроме странного желания выложить это тут… Не болейте!» — написал он в посте.
В комментариях многие пользователи сети пожелали комику скорейшего выздоровления. В их числе оказались и коллеги Харламова — Михаил Галустян, Александр Ревва, Максим Галкин и многие другие.
«Гарик, поправляйся», - дружно поддержали актера друзья и поклонники.
Ранее сообщалось об улучшении состояния российского комедийного актера и телеведущего Тимура Батрутдинова, который проходит лечение от коронавируса в одной из московских больниц.