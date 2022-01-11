Канделаки научит женщин любить себя за 60 тысяч рублей

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки запускает онлайн-марафон «Уверенная ты», в ходе которого намерена обучать женщин любить и заботиться о себе.

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Согласно информации на официальном сайте марафона, его стоимость в базовом варианте, включающем 8 уроков, три бонусных урока и доступ к материалам на 12 месяцев, - 10990 рублей.

VIP-вариант онлайн-марафона «Уверенная ты» будет стоить уже 59900 рублей. Его участницам, помимо уроков и бонусов, обещаны «чат поддержки и мотивации, два онлайн-девичника от self-made women и экспертов», а также участие в съемках урока с Тиной Канделаки и групповые созвоны с куратором.

«Я создала метод, который помогает мне ежедневно работать по строгому расписанию, при этом не выгорать, чувствовать себя прекрасно и выглядеть даже лучше, чем в 25! Уверена, мой метод поможет и вам пройти самую настоящую трансформацию», - отмечает телеведущая.

Участницам обещано, что в результате прохождения марафона они «сформируют собственное понимание, что такое «любовь к себе», познакомятся с принципами питания и ухода за собой от Тины Канделаки, научатся принимать собственный возраст и свои сильные стороны».

Ранее телеведущая Ксения Собчак резко раскритиковала «инфоцыган», продающих курсы по развитию и просветлению, включив в их число и свою коллегу Регину Тодоренко. При этом Собчак в своем Instagram-аккаунте заступилась за гуру «Марафона желаний» Елену Блиновскую, которую начали хейтить после выхода ее скандального интервью с телеведущей.